Абромавичус вважає, що приватизація оборонних заводів передчасна

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавичус заявив, що заводи держконцерну потрібно корпоратизувати, але про приватизацію говорити передчасно.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"Корпоратизацію, звісно, потрібно робити, але ми не говоримо про приватизацію. Я вважаю, що це настільки передчасно, що навіть не варто про це зараз дискутувати", - підкреслив Абрамавичус.

За його словами, це дозволить компаніям держконцерну позбутися втручання політиків у їхню господарську діяльність, зробити реальну оцінку майна та стати більш зрозумілим суб'єктом для залучення зовнішнього фінансування.

"Це також допоможе прозоро реалізувати те майно, яке не використовується, - воно зараз ржавіє і гниє. А продавши його, можна реінвестувати гроші в розвиток. Це відкриває безліч можливостей вести нормальну бізнес-діяльність, у тому числі створювати наглядові ради", - зазначив він.

Голова наглядової ради "Укроборонпрому" додав, що ніхто не знає, скільки у держконцерну на балансі старих складів, непрофільних активів, зброї і боєприпасів, і "все потрохи розтягується".

"Потрібно проводити інвентаризацію. З'ясовувати, що не потрібне, потім від цього прозоро позбуватися і реінвестувати назад в компанію", - сказав він.

Нагадаємо:

Абромавичус заявив, що головними проблемами держконцерну є іміджева, корупція всередині компанії та проблеми за межами УОП.

11 липня екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром".

Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.