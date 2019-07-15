"Нафтогаз" сплатив до держбюджету майже 60 мільярдів

За перше півріччя поточного року компанії групи "Нафтогаз" сплатили до державного бюджету 58,6 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба компанії на своєму сайті.

"За оперативними даними, за перше півріччя 2019 року група "Нафтогаз" сплатила до державного та місцевих бюджетів близько 58,6 млрд грн податків та дивідендів", - зазначається у повідомленні.

Надходження від підприємств групи становить понад 15,9% загальних доходів державного бюджету у січні-червні 2019 року, додали у НАК.

Група "Нафтогаз" залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2018 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів склав 137,8 млрд грн.

Нагадаємо:

За підсумком 11 місяців 2018 року "Нафтогаз" сплатив до бюджету 121,2 млрд грн податків та дивідендів – це близько 18% від загальних надходжень.

Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв за 2018 рік заробив 286,5 млн грн.

А станом на липень 2019-го глава НАК віддав на благодійність 6 мільйонів, зароблених із початку поточного року.