Економіка Китаю уповільнилась до мінімуму за 27 років
Зростання економіки Китаю уповільнилось до найнижчого рівня від 1992 року - однією з причин цього є торговельна війна зі США.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними аналітиків, у другому кварталі 2019 року ВВП Китаю зросло на 6,2% - це найменший рівень з 1992 року. Водночас офіційні дані щодо економічного зростання КНР ще не опубліковані.
За підсумками 2019 року експерти очікують, що економіка Китаю зросте на понад 6%.
"Економіка Китаю буде сповільнюватися і у другому півріччі, оскільки зовнішній попит залишається зниженим, зростання, найімовірніше, стабілізується за умов внутрішньої підтримки.
Щорічний темп зростання залишиться вищим за 6%", - заявив Ван Тао, головний економіст китайської компанії UBS AG.
Однією з головних причин такого уповільнення називають торговельну війну зі США, яка призвела до падіння зовнішнього попиту на китайську продукцію.
Нагадаємо:
Влада США і КНР відновили переговори із метою врегулювання торговельних розбіжностей між країнами.
Перед початком травневого раунду торговельних переговорів між США і КНР, що закінчилися невдачею, президент США Дональд Трамп підняв мита на імпортовані китайські товари вартістю 200 млрд дол із 10% до 25%.
Крім того, Трамп дав вказівку про підготовку до введення мит ще на 300 млрд дол, тобто на всю решту китайського експорту в США.
Однак у кінці червня, після саміту G20 і зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що оптимістично налаштований у тому, що стосується подальших переговорів із Китаєм щодо торговельної угоди.
Президент США підтвердив, що до укладення угоди не збирається скасовувати вже введені відносно Китаю мита, але й нових вводити не буде.
27 червня США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я.
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