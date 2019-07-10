США і Китай відновили торговельні переговори

Влада США і КНР знову приступила до переговорів із метою врегулювання торговельних розбіжностей між країнами.

Про це повідомляє американський телеканал CNBC із посиланням на неназваного представника американської адміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією телеканалу, 9 липня у телефонних переговорах із американської сторони брали участь глава Мінфіну США Стівен Мнучін і торговий представник США Роберт Лайтхайзер, а з китайської - віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе і міністр комерції КНР Чжун Шань.

За словами представника адміністрації США, метою консультацій було "продовжити переговори, спрямовані на врегулювання надзвичайних торгових розбіжностей" між США і Китаєм.

Він зазначив, що переговори відновляться у відповідний час.

Нагадаємо, перед початком травневого раунду торговельних переговорів між США і КНР, що закінчилися невдачею, президент США Дональд Трамп підняв мита на імпортовані китайські товари вартістю 200 млрд дол із 10% до 25%.

Крім того, Трамп дав вказівку про підготовку до введення мит ще на 300 млрд дол, тобто на всю решту китайського експорту в США.

Однак у кінці червня, після саміту G20 і зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном, Трамп заявив, що оптимістично налаштований у тому, що стосується подальших переговорів із Китаєм щодо торговельної угоди.

Президент США підтвердив, що до укладення угоди не збирається скасовувати вже введені відносно Китаю мита, але й нових вводити не буде.

Як повідомлялося, 27 червня США і Китай домовилися про тимчасове перемир'я.