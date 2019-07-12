Всі розділи
Укр / Рус

Горілчана криза скасовується: "Укрспирт" відновив відвантаження спирту

П'ятниця, 12 липня 2019, 16:04

Державне підприємство "Укрспирт" відновило відвантаження спирту, припинене з 1 липня.

Про це повідомили у держпідприємстві агентству "Інтерфакс-Україна".

"Горілчана криза скасовується: уряд погодив тимчасовий порядок відвантаження спирту. ДП "Укрспирт" працює у штатному режимі і виконує контрактні зобов'язання", - повідомили у держпідприємстві.

Зазначається, що Кабінет міністрів погодив тимчасовий порядок відвантаження спирту до 1 жовтня 2019 року.

"За цей час виробники спирту і споживачі продукції повинні привести системи обліку у відповідність до вимог Податкового кодексу", - зазначили в "Укрспирті".

Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 10 липня схвалив "дорожню карту" заходів для відновлення поставок спирту, припинених із 1 липня.

Документом передбачено застосування вже встановлених і зареєстрованих у відповідному держреєстрі приладів обліку до врегулювання питання встановлення і реєстрації нових електронних витратомірів - лічильників спирту етилового спиртовими заводами.

За даними міністерства, зупинка відвантаження спирту підприємствами була пов'язана з впровадженням нової системи контролю за обігом спирту з 1 липня 2019 року.

Серед нових правил - щоденна передача виробниками даних відвантаження і отримання спирту в електронному вигляді до контролюючого органу відповідно до показників електронних лічильників, які повинні бути зареєстровані в Єдиному держреєстрі витратомірів спирту етилового.

Нагадаємо:

Раніше в "Укрспирті" заявили, що Україна може залишитися без горілки, і пояснили чому.

Також раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.

Пізніше "Укрспирт" пообіцяв відновити відвантаження спирту за однієї умови.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрспирт компанії

powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Укрспирт" обіцяє відновити відвантаження спирту за однієї умови 11 липня 2019, 10:10
"Укрспирт" планує модернізацію та залучення китайських інвестицій 26 березня 2019, 13:27
"Укрспирт" довів у судах, що податківці завищили йому штрафи у 200 разів 15 березня 2019, 12:08
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!