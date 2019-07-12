Горілчана криза скасовується: "Укрспирт" відновив відвантаження спирту
Державне підприємство "Укрспирт" відновило відвантаження спирту, припинене з 1 липня.
Про це повідомили у держпідприємстві агентству "Інтерфакс-Україна".
"Горілчана криза скасовується: уряд погодив тимчасовий порядок відвантаження спирту. ДП "Укрспирт" працює у штатному режимі і виконує контрактні зобов'язання", - повідомили у держпідприємстві.
Зазначається, що Кабінет міністрів погодив тимчасовий порядок відвантаження спирту до 1 жовтня 2019 року.
"За цей час виробники спирту і споживачі продукції повинні привести системи обліку у відповідність до вимог Податкового кодексу", - зазначили в "Укрспирті".
Як повідомлялося, Кабмін на засіданні 10 липня схвалив "дорожню карту" заходів для відновлення поставок спирту, припинених із 1 липня.
Документом передбачено застосування вже встановлених і зареєстрованих у відповідному держреєстрі приладів обліку до врегулювання питання встановлення і реєстрації нових електронних витратомірів - лічильників спирту етилового спиртовими заводами.
За даними міністерства, зупинка відвантаження спирту підприємствами була пов'язана з впровадженням нової системи контролю за обігом спирту з 1 липня 2019 року.
Серед нових правил - щоденна передача виробниками даних відвантаження і отримання спирту в електронному вигляді до контролюючого органу відповідно до показників електронних лічильників, які повинні бути зареєстровані в Єдиному держреєстрі витратомірів спирту етилового.
Нагадаємо:
Раніше в "Укрспирті" заявили, що Україна може залишитися без горілки, і пояснили чому.
Також раніше "Укрспирт" заявив, що проблеми з відвантаженням спирту пов'язані тільки з неузгодженостями в податковому законодавстві.
Пізніше "Укрспирт" пообіцяв відновити відвантаження спирту за однієї умови.
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