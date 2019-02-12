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Тіньова економіка зменшилася до найнижчого за 10 років рівня — МЕРТ

Вівторок, 12 лютого 2019, 11:47
 

У січні-вересні 2018 року рівень тіньової економіки становив 32% від офіційного ВВП.

Про це повідомляється у звіті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Це найнижчий рівень за останні 10 років та на 1 відсотковий пункт менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

У МЕРТ зазначили, що детінізація української економіки стала можливою завдяки впровадженню реформ, а також посиленню ринкових тенденцій та поступової оптимізації процесів формування цін на внутрішніх ринках, у тому числі внаслідок демонополізації ринків поряд із впроваджуваною НБУ жорсткою монетарною політикою.

Водночас динаміка детінізації української економіки стримується нерозв’язаними проблемами, які негативно позначаються на розвитку економіки країни в цілому. Це, зокрема, наявність непідконтрольних владі територій, утворених у ході військової агресії на Сході країни.

Найвищий рівень тіньової економіки, за даними Мінекономрозвитку, було зафіксовано у 2014 році: 43% від офіційного ВВП.

Читайте такожЩо таке тіньова економіка і як з нею боротися

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МЕРТ тіньова економіка ВВП

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Економічна правда
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