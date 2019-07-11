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Учасники ринку таксі об'єдналися для створення нового законодавства

Четвер, 11 липня 2019, 13:48
 

Щоб вивести ринок таксі з тіні та зробити сервіс більш якісним для пасажирів, було розроблено концепцію нового законодавчого регулювання цього ринку в Україні.

Про це повідомив один із гравців ринку, сервіс таксі Bolt.

Зазначається, що 11 липня Bolt разом із іншими учасниками ринку презентували в Американській Торговельній Палаті концепцію нового законодавчого регулювання ринку таксі, а також підписали відповідний меморандум стосовно об’єднання зусиль у її впровадженні.

Одна із причин створення концепції - це необхідність вивести із тіні перевізників, більшість із яких наразі знаходиться в тіні.

"За статистикою, річний обсяг ринку перевезень в Україні становить 40 млрд гривень. Таким чином, бюджет України недоотримує значну кількість коштів", - пояснили гравці ринку.

Створення нового законодавчого регулювання дозволить вивести з тіні ринок, змінити застаріле законодавство і впровадити зручний механізм для водіїв, який дозволятиме швидко та зручно оформити дозвіл на перевезення.

Зокрема, новий закон пропонує: скасувати ліцензування для внутрішніх перевезень пасажирів на таксі та на замовлення, а також обов’язкову реєстрацію водіїв як ФОП і потребу мати сертифікований таксометр, як і потребу подавати додаткову звітність.

Натомість водіям пропонується: оформити дозвіл автомобільного індивідуального перевізника, який можна придбати на будь-який період, навіть на місяць.

"Оплата за дозвіл і є сплатою податків, крім неї ніяких додаткових зборів стягуватися не буде. Обов'язковим є також страхування життя та здоров’я пасажирів", - пояснили учасники ринку. 

Така модель, вважають гравці ринку, буде вигідна і для водіїв, і для держави, і для пасажирів.

Водії отримують прості і зрозумілі правила доступу і діяльності на ринку.

Держава також зацікавлена у новій моделі, оскільки це дозволить вивести ринок з тіні і забезпечити додаткові надходження до бюджету.

Пасажири отримають вищу якість послуг, адже зросте конкуренція на ринку.

Нагадаємо:

Місячний оборот ринку таксі у великих містах України досягає сотень мільйонів гривень.

При цьому дохід водія служби таксі в Києві може досягати 80 тисяч гривень на місяць.

Читайте більше в публікації: Таксі Bolt в Україні: як заробити 80 тисяч на місяць, куди йдуть гроші і який середній чек.

Економічна правда

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