У компанії Bolt оцінили розмір тіньового ринку таксі в Україні

Місячний оборот ринку таксі у великих містах України досягає сотень мільйонів гривень.

Про це розповів в інтерв'ю Економічній правді Тарас Потічний, регіональний менеджер Bolt в Україні.

"Все рахується за допомогою середнього чека. У Києві він 100 грн. Відповідно, якщо 4 млн поїздок (оцінка кількості поїздок на таксі мешканців міста на місяць - ЕП) помножити на 100 грн, виходить місячний оборот ринку таксі Києва дорівнює 400 млн грн", - заявив Потічний.

"У регіонах, тобто в більш-менш великих містах, наприклад, Львів, Одеса, Харків, середній чек приблизно 70 грн. Місячний оборот так само легко рахується", - додав він.

За словами керівника офісу Bolt в Україні, рахувати менші міста важче.

"У маленьких містах набагато менший середній чек і дає збій статистика за кількістю поїздок. Там таксі для населення вже швидше преміум-послуга, ніж засіб пересування по місту", - сказав він.

Потічний також розповів, як в Bolt оцінюють частку ринку в Україні.

"Для цього ми дивимося на великі міста. Беремо реальне населення міста і припускаємо, яку кількість поїздок на таксі мешканці міста здійснюють на місяць", - сказав він.

"Київ ми оцінюємо в 4 млн поїздок на місяць. Знаючи, скільки поїздок ми здійснюємо, стає зрозуміла наша частка ринку. Грунтуючись на різноманітних даних, які ми збираємо від водіїв автопарків, ми будуємо припущення про частку ринку інших гравців", - розповів керівник Bolt в Україні.

Згідно з даними Monobank, які співзасновник фінансового сервісу Олег Гороховський називає репрезентативними, компанія Uber за кількістю поїздок займає 51% ринку таксі в Україні, Uklon - 25%, Bolt - майже 13%.

Як йдеться в інтерв'ю, щорічний оборот ринку таксі в Україні становить 40 млрд грн і 98% з цих грошей працюють в "тіні".

Детальніше читайте в інтерв’ю: Таксі Bolt в Україні: як заробити 80 тисяч в місяць, куди йдуть гроші і чому сервіс в мінусі

Економічна правда