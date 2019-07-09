У службі таксі Bolt розповіли про зарплати водіїв

Дохід водія служби таксі в Києві може досягати 80 тисяч гривень на місяць.

Про це розповів в інтерв'ю Економічній правді Тарас Потічний, регіональний менеджер Bolt в Україні.

"Буквально минулого місяця у нас був встановлений рекорд. Водій заробив близько 80 тис грн. Якщо я не помиляюся, він працював шість днів на тиждень близько 10 годин. Це в Києві", - сказав Потічний.

Із загальної суми доходу до 30% йде на заправку автомобіля.

"80 тисяч - це реальна цифра, реальний водій, який дійсно заробив ці гроші. Звичайно, у нього є витрати на пальне. За нашими оцінками, вони становлять близько 25-30% від загального доходу. З приводу амортизації автомобіля, тут кожен сам вибирає, але нескладно вирахувати при бажанні", - розповів Потічний.

За його словами, компанія платить великий бонус за брендування.

"До 15 тис грн на місяць можна заробити тільки за те, що ти працюєш з наклейкою на автомобілі", - заявив керівник Bolt в Україні.

Нагадаємо, місячний оборот ринку таксі в великих містах України досягає сотень мільйонів гривень.

Детальніше читайте в інтерв'ю: Таксі Bolt в Україні: як заробити 80 тисяч на місяць, куди йдуть гроші і який середній чек

Економічна правда