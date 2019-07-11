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Бізнес відреагував на нове валютне послаблення від НБУ

Четвер, 11 липня 2019, 09:20

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації позитивно відзначають та вітають скасування ліміту на репатріацію дивідендів. 

Про це повідомляє прес-служба ЄБА.

На думку членів бізнес-асоціації, нове валютне послаблення дасть змогу виплатити іноземним інвесторам та власникам дивіденди та сприятиме покращенню інвестиційного іміджу України.

Бізнес-спільнота протягом тривалого часу наголошувала на необхідності прийняття цього важливого для бізнесу рішення, зокрема, в частині виконання Дорожньої карти валютної лібералізації. 

"Сподіваємось на подальше послаблення валютних обмежень та забезпечення вільного руху капіталу", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежений лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.

У травні НБУ підвищив ліміт на виведення дивідендів із України з 7 до 12 мільйонів євро на місяць.

Раніше Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.

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Економічна правда

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