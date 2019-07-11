Бізнес відреагував на нове валютне послаблення від НБУ
Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації позитивно відзначають та вітають скасування ліміту на репатріацію дивідендів.
Про це повідомляє прес-служба ЄБА.
На думку членів бізнес-асоціації, нове валютне послаблення дасть змогу виплатити іноземним інвесторам та власникам дивіденди та сприятиме покращенню інвестиційного іміджу України.
Бізнес-спільнота протягом тривалого часу наголошувала на необхідності прийняття цього важливого для бізнесу рішення, зокрема, в частині виконання Дорожньої карти валютної лібералізації.
"Сподіваємось на подальше послаблення валютних обмежень та забезпечення вільного руху капіталу", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо:
З 10 липня 2019 року бізнес з іноземним капіталом більше не обмежений лімітом на перерахування дивідендів за кордон або на рахунки нерезидентів в Україні в розмірі 12 млн євро на місяць для однієї юридичної особи.
У травні НБУ підвищив ліміт на виведення дивідендів із України з 7 до 12 мільйонів євро на місяць.
Раніше Національний банк скасував вимогу обов'язкового продажу бізнесом валютних надходжень на міжбанківському валютному ринку.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua