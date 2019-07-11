Курс валют: гривня зробила різкий розворот
Четвер, 11 липня 2019, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 11 липня на рівні 25,70 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,83 гривні (на 10 липня - 28,56 гривні).
Нагадаємо:
10 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,68 - 25,77 гривні за долар.
10 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,87 - 25,91 гривні за долар.
Економічна правда
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