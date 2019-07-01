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У 2019 році можливе комерційне розгортання 5G у світі

Понеділок, 1 липня 2019, 13:50

2019-й стане роком комерційного розгортання 5G, що радикально змінить наше життя.

Про це Економічній правді повідомив Аллан Чен, директор підрозділу Huawei Consumer BG в Україні.

За його словами, 5G дозволить швидко передавати дані без затримок та сприятиме створенню підключеного суспільства, де всі технології взаємодіють через Інтернет.

"Це несе значну перевагу для різних сфер життя: для медицини, освіти, автомобільної індустрії, комунікації тощо", - підкреслив він. 

При цьому Чен підкреслив, що глобально Huawei єдина має комплексне закінчене та комерційне рішення для 5G-мереж.

"Усі ці провідні рішення вплинули на політичну ситуацію в світі. 5G є величезним кроком для розвитку технологій та економіки, а також створення інтелектуального цифрового світу. І розробки Huawei значно сприяють розгортанню 5G", - пояснив він.

Читайте детальніше у колонці Економічної правди: "Ситуація з Huawei: здогадки та факти".

Нагадаємо:

3 червня Великобританія запустила мережу 5G.

А от Україна до 2024 року не запустить 5G, оскільки не має достатньо даних для цього, вважає шведський виробник устаткування для мобільних операторів Ericsson.

Читайте також: "Тестовий" 5G в Україні: коли, за чий кошт і кому це потрібно.

Економічна правда

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