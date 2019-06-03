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Великобританія запустила мережу 5G

Понеділок, 3 червня 2019, 09:40

Британський мобільний оператор EE оголосив про запуск першої у Великобританії комерційної мережі п'ятого покоління.

Про це пише Комерсант.

Поки що 5G-мережа буде діяти тільки на частині території шести великих міст, включаючи Лондон, Единбург і Манчестер, до кінця року вона повинна бути запущена ще в 10 містах.

У червні 5G також збирається запустити інший британський оператор - Vodafone.

Великобританія стала однією з перших країн Європи, що почала використання 5G-мереж, до сих пір вони були запущені тільки в Швейцарії та кількох маленьких країнах, включаючи Монако і Сан-Марино.

У той же час 5G-мережі вже діють в США і деяких азіатських країнах, наприклад, в Південній Кореї. У Китаї і Японії 5G поки не запущена.

Запуск 5G-мереж в Великобританії проходить на тлі триваючих обговорень того, чи можна використовувати для цього телекомунікаційне обладнання китайських компаній, таких як Huawei.

EE і Vodafone вирішили відмовитися від використання 5G-обладнання Huawei, хоча інші телекомунікаційні пристрої, вироблені китайською компанією, вони використовують.

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5G Великобританія

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