У Фірташа спростовують інформацію про продаж частки в телеканалі "Інтер"

Group DF, що об'єднує активи українського бізнесмена Дмитра Фірташа, спростовує поширену ЗМІ інформацію про нібито продаж бізнесменом своєї частки в телеканалі "Інтер".

Про це повідомили Економічній правді в Group DF.

"Жодних переговорів про продаж частки Фірташа в телеканалі "Інтер" ні з ким не велося і на сьогоднішній день не ведеться", - йдеться в заяві.

На думку Group DF, поява цієї інформації є навмисним "інформаційним вкиданням", запущеним політичними опонентами Фірташа.

"Також мова може йти про недобросовісну конкуренцію, аж до підготовки рейдерської атаки на медіа-актив Group DF", - вважають в групі.

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Нагадуємо:

25 червня Верховний суд Австрії дозволив екстрадицію українського олігарха Дмитра Фірташа до США.

Фірташу через кіпрську Group DF Holding Limited на кінець 2018 року належало 80% кіпрської GDF Media Limited (ще 20% у народного депутата Сергія Льовочкіна), яка контролює 90% ПрАТ "Телеканал" Інтер".

Акціонером 10% опосередковано є Світлана Плужникова.

Телеканал "Інтер" в 2018 році збільшив виручку на 8,9% - до 695,6 млн грн, однак його збиток зріс на 4,3% - до 292,21 млн грн.

"Інтер" є частиною "Інтер Медіа Груп" - однієї з найбільших українських медіагруп, в яку також входять телеканали "НТН", "К1", "К2", "Мега", "Піксель", "Zoom", "Enter-фільм", "Інтер+".

Економічна правда