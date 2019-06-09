Новини вихідних: "економічне диво" для України, зняття коштів з карт та втрати Приватбанку
Неділя, 9 червня 2019, 17:30
Про зняття коштів з карт. Кіберполіція розповіла про популярні схеми незаконного зняття коштів із банківських рахунків громадян та дала рекомендації з захисту заощаджень.
Про втрати Приватбанку у Криму. Приватбанк оцінює свої втрати від анексії Криму Росією в 9 млрд доларів.
Про "економічне диво" України. Посол Італії в Україні Давіде Ла Сесілія заявив, що Україна може стати черговим "економічним дивом".
Про криптовалюту Facebook. Довгоочікувана криптовалюта, розробкою якої займається Facebook, вже практично готова до запуску.
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