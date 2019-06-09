Новини вихідних: "економічне диво" для України, зняття коштів з карт та втрати Приватбанку

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Про втрати Приватбанку у Криму. Приватбанк оцінює свої втрати від анексії Криму Росією в 9 млрд доларів.

Про "економічне диво" України. Посол Італії в Україні Давіде Ла Сесілія заявив, що Україна може стати черговим "економічним дивом".

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