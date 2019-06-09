Всі розділи
Укр / Рус

Новини вихідних: "економічне диво" для України, зняття коштів з карт та втрати Приватбанку

Неділя, 9 червня 2019, 17:30
 

Про зняття коштів з карт. Кіберполіція розповіла про популярні схеми незаконного зняття коштів із банківських рахунків громадян та дала рекомендації з захисту заощаджень.

Про втрати Приватбанку у Криму. Приватбанк оцінює свої втрати від анексії Криму Росією в 9 млрд доларів.

Про "економічне диво" України. Посол Італії в Україні Давіде Ла Сесілія заявив, що Україна може стати черговим "економічним дивом".

Про криптовалюту Facebook. Довгоочікувана криптовалюта, розробкою якої займається Facebook, вже практично готова до запуску.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"


powered by lun.ua
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!