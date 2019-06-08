Приватбанк втратив 9 мільярдів доларів через окупацію Криму

Приватбанк оцінює свої втрати від анексії Криму Росією в 9 млрд доларів.

Про це в інтерв'ю "НВ.Бізнес" сказала заступниця голови правління банку Галина Пахачук.

"Окремий кейс Гаага - інвестиційний арбітраж проти Росії. Банк вже виграв справу по суті, в лютому 2019 року винесено проміжне рішення, тепер ми переходимо до завершення процесу і оцінки економічних збитків, які були нанесені Росією", - сказала вона.

За словами заступника голови правління банку, позов поданий на суму понад 1 млрд доларів.

"Але, якщо в цілому оцінити втрати, то я вважаю, що банк втратив понад 9 млрд доларів - це валютна позиція, це кредити (після публікації в Приватбанку уточнили, що сума 9 млрд доларів - це втрати в Криму і борги пов'язані з колишніми власниками - Ред.)", - підсумувала вона.

Як повідомлялося, у позові Приватбанку проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до США, банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 мільярдів доларів через кіпрські компанії.

У разі, якщо юристи Приватбанку доведуть цю суму у суді, це буде найбільший у світовій історії кейс із відмивання грошей однією групою осіб.

Економічна правда