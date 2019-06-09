Facebook може запустити власну криптовалюту до кінця місяця

Довгоочікувана криптовалюта, розробкою якої займається Facebook, вже практично готова до запуску.

Як пише ITC, її презентація може відбутися в кінці червня.

Відзначається, що у Facebook є великі плани на свою криптовалюту, а для її просування будуть застосовуватися різні інструменти.

Соцмережа планує пропонувати бонуси для продавців, які приймають її цифрові гроші. Крім того, співробітники проекту можуть навіть отримати оплату криптовалютою.

Раніше повідомлялося, що Facebook планує винагороджувати користувачів деякими порціями криптомонет, коли вони переглядають рекламу або здійснюють покупки на її платформі.

Швидше за все, це буде робитися з метою популяризувати криптовалюту і стимулювати користувачів почати більш активно працювати з нею.

Таким чином, нова криптовалюта Facebook досить швидко набере велику кількість користувачів, враховуючи, що у соцмережі налічується понад 2 млрд щомісячно активних користувачів.

Імовірно, блокчейн Facebook буде "набагато більш централізованим" ніж у Bitcoin з приблизно 100 вузлами в своїй платіжній мережі. Компанія має намір залучати сторонні фірми, щоб допомогти запустити систему.

При цьому Facebook буде стягувати з них ліцензійні збори (10 млн доларів з кожного партнера) і вливати їх у підтримку криптовалюти традиційними грошима, щоб вона залишалася стабільною. Тому курс валюти повинен бути відносно стабільним.

Facebook відмовився коментувати цю інформацію.