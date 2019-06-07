Гривня зміцнюється: курс на міжбанку, готівковому та "чорному" ринках
7 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,64 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,62 - 26,64 гривні;
Євро – 29,98 - 30,00 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,47 - 26,78 гривні. Євро купують за 29,69 гривні, продають за 30,19 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,51 - 26,58 гривні, євро - ??? - 29,85 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 14 копійок, встановивши його на 7 червня на рівні 26,79 гривні.
6 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.
Економічна правда
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