Гривня на міжбанку перейшла до зростання

6 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;

Євро - 30,03 - 30,05 гривні.

Нагадуємо:

6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.

Економічна правда