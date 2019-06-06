Гривня на міжбанку перейшла до зростання
Четвер, 6 червня 2019, 18:55
6 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,68 - 26,70 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,68 - 26,70 гривні;
Євро - 30,03 - 30,05 гривні.
Нагадуємо:
6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.
Економічна правда
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