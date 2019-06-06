Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
6 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,90 - 26,94 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,82 - 26,84 гривні;
Євро – 30,14 - 30,16 гривні;
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,64 - 26,95 гривні. Євро купують за 29,84 гривні, продають за 30,35 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 26,66 - 26,72 гривні, євро - 29,90 - 30,01 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.
5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.
5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.
Економічна правда
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