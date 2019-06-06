Гривня відіграла вчорашнє падіння

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок, встановивши його на 6 червня на рівні 26,93 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,31 гривні (на 5 червня - 30,59 гривні).

Нагадуємо:

5 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.

5 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,88 - 26,91 гривні за долар.

Економічна правда