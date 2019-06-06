"Укравтодор" звинуватив Нефьодова у маніпулюванні темою прозорості закупівель

У Державному агентстві автомобільних доріг України заявили, що проводять тендери на Prozorro у рамках чинного законодавства, а їхні умови відповідають законам конкуренції ринку.

Про це йдеться на сторінці "Укравтодору" в Facebook у відповідь на заяву першого заступника міністра економіки Максима Нефьодова.

Він раніше заявив, що "Укравтодор" ввів у тендерну документацію вимогу, яка унеможливлює чесну конкуренцію, на об'єкті із будівництва обходу м. Дунаївці у Хмельницькій області.

"Сьогодні вчергове заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України зманіпулював темою прозорості закупівель", - заявили в агентстві.

"Лист-відгук при проведенні тендеру вимагається від балансоутримувача, адже тільки балансоутримувач може дати об'єктивну оцінку щодо стану об’єкту після проведення ремонту в межах гарантійних термінів. Балансоутримувачами доріг, згідно Закону "Про автомобільні дороги", є органи місцевого самоврядування, ОДА, служби автомобільних доріг в областях", - пояснили в "Укравтодорі".

В агентстві повідомили, що Антимонопольний комітет визнав тижневий термін надання листа-відгуку до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції таким, що не порушує законодавство у сфері публічних закупівель.

"Так чи інакше громадяни країни чекають реальних конструктивних рішень, а не пустих обговорень у мережах", - наголосили в "Укравтодорі".

Нагадаємо:

Раніше Нефьодов повідомив про "знамениту дорогу Тернопільщини, яку розбили на 177 шматків по 40 метрів, аби уникнути тендеру".

Міністр інфраструктури Володимир Омелян зазначив, що буде чекати реакціїНаціонального антикорупційного бюро.

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Економічна правда