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Курс валют: гривня сильно подешевшала

Вівторок, 4 червня 2019, 08:56
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 4 червня на рівні 26,95 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,14 гривні (на 3 червня - 29,94 гривні).

Нагадаємо:

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 - 26,93 гривні за долар.

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.

Економічна правда

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