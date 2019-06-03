Всі розділи
Укр / Рус

Гривня на міжбанку впала нижче психологічної позначки

Понеділок, 3 червня 2019, 17:30
 

3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,06 - 27,10 гривні;

Євро - 30,31 - 30,35 гривні.

Нагадуємо:

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 - 26,93 гривні за долар.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс валют фінанси міжбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Курс валют: гривня призупинила падіння 3 червня 2019, 09:00
Гривня на міжбанку трохи піднялася 31 травня 2019, 17:25
Долар подорожчав майже на 50 копійок за 2 дні 31 травня 2019, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!