Гривня на міжбанку впала нижче психологічної позначки
Понеділок, 3 червня 2019, 17:30
3 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,06 - 27,10 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,06 - 27,10 гривні;
Євро - 30,31 - 30,35 гривні.
Нагадуємо:
3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 - 26,93 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.
Економічна правда
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