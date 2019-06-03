Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок

3 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,89 - 26,93 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:30 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,90 - 26,92 гривні;

Євро – 30,05 - 30,07 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,55 - 26,89 гривні. Євро купують за 29,57 гривні, продають за 30,04 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,59 - 26,67 гривні, євро - 29,73 - 29,81 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

Економічна правда