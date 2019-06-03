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Курс валют: гривня призупинила падіння

Понеділок, 3 червня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,94 гривні (на 31 травня – 29,92 гривні).

Нагадуємо:

31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.

НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.

Економічна правда

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