Курс валют: гривня призупинила падіння
Понеділок, 3 червня 2019, 09:00
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки і встановив його на 3 червня на рівні 26,85 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,94 гривні (на 31 травня – 29,92 гривні).
Нагадуємо:
31 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,83 - 26,86 гривні за долар.
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.
Економічна правда
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