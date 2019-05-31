Долар подорожчав майже на 50 копійок за 2 дні

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 30 травня – 29,77 гривні).

Нагадуємо:

30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.

30 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 - 26,95 гривні за долар.

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.

Економічна правда