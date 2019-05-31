Долар подорожчав майже на 50 копійок за 2 дні
П'ятниця, 31 травня 2019, 09:00
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок і встановив його на 31 травня на рівні 26,87 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,92 гривні (на 30 травня – 29,77 гривні).
Нагадуємо:
30 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,76 - 26,80 гривні за долар.
30 травня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,91 - 26,95 гривні за долар.
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 27 копійок і встановив його на 30 травня на рівні 26,68 гривні.
Економічна правда
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