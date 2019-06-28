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Знаменитий дизайнер Apple відкриває свою компанію: першим клієнтом стане Apple

П'ятниця, 28 червня 2019, 15:14
Тім Кук: Роль, яку відіграв Айв у розвитку компанії, неможливо переоцінити
Тім Кук: Роль, яку відіграв Айв у розвитку компанії, неможливо переоцінити

Головний дизайнер Apple Inc. Джонатан Айв залишить компанію пізніше цього року і створить власну незалежну дизайнерську фірму.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Останні кілька років Айв приймав дедалі меншу участь у поточній діяльності Apple і дизайнерській роботі, пише Dow Jones із посиланням на джерела, близькі до дизайнера.

Як зазначає BBC, саме завдяки роботі Айва Apple стала настільки успішною. Він проектував дизайн Mac, iPod і iPhone.

Айв відкриє в Каліфорнії свою дизайнерську компанію LoveFrom, і першим її клієнтом буде Apple.

"Прийшов час для змін", - сказав дизайнер.

"Після майже 30 років і незліченних проектів я найбільше пишаюся тим, що нам вдалося створити команду дизайнерів, рівних яким немає", - заявив Айв.

За словами голови Apple Тіма Кука, роль, яку відіграв Айв у розвитку компанії, неможливо переоцінити.

Про LoveFrom поки що мало що відомо. За повідомленнями низки ЗМІ, компанія зосередиться на розробці так званого розумного одягу та аналогічних речей, здатних інтерактивно взаємодіяти з навколишнім середовищем.

За словами самого Айва, його нова компанія не займатиметься лише дизайном.

Айв очолив відділ дизайну Apple в 1996 році, коли ситуація в компанії залишала бажати кращого і там відбувалися звільнення.

Становище різко поліпшилося, коли в 1998 році Apple вивів на ринок iMac, а в 2001 році - iPod.

З 2012 року Айв керував дизайном і самих продуктів Apple, і програмного забезпечення. До того це були дві різні ролі в корпорації.

Apple заявила, що тепер ці ролі буде знову розділено.

Котирування акцій Apple знизилися приблизно на 1% на додатковій торговельній сесії в четвер після оголошення про звільнення Айва.

Нагадаємо:

Нещодавно Apple представила новий комп'ютер і монітор із роздільністю 6K.

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