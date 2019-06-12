Українцям платитимуть кешбек за Apple Music, щоб перемогти піратство

Приватбанк доплачуватиме за передплату Apple Music карткою Mastercard, розраховуючи таким чином перемогти піратство в Україні.

Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.

"У разі оформлення пробної передплати Apple Music за 49 центів через Privat24 з оплатою карткою Mastercard банк виплатить кешбек у розмірі 50 грн. Унікальні умови діють тільки для клієнтів мобільного банку Приват24", - зазначається у повідомленні.

Таким чином компанія "інвестує в те, щоб перемогти піратство в Україні".

"Ми хочемо дати клієнтам спробувати, що таке Apple Music, наскільки це круто – слухати музику без реклами та обмежень, бачити, що слухають твої друзі", - зазначили у Приватбанку.

Як зазначається, Mastercard в Україні активно працює на території музики. Так, за минулий рік компанія провела низку музичних cashless-фестивалів.

"Ми раді, що українці користуються офіційними музичними платформами, тому разом із партнерами хочемо підтримати цей тренд, запропонувавши користувачам приємний бонус – кешбек за передплату Apple Music карткою Mastercard", – підкреслили у Mastercard.

Щоб скористатися послугою, потрібно оновити Privat24, зайти в розділ Apple Music, відкрити доступ до сервісу та оформити акційну передплату на три місяці. Більш детально - на відео.

Сервіс Apple Music дозволяє отримати доступ до 50 млн треків, кліпів, а також підкастів, радіо та рекомендацій. Прослуховувати музику з Apple Music можна як онлайн, так і офлайн на всіх пристроях Apple.

Як повідомлялося на початку квітня, Apple завершує еру iTunes, запускаючи три додатки, які зроблять легшим життя шанувальникам музики, подкастів і відеоконтенту.

Економічна правда