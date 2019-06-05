Apple представила новий комп'ютер і монітор із роздільністю 6K
Компанія Apple на щорічній конференції для розробників WWDC представила новий Mac Pro 6 з процесором Intel Xeon, який буде мати до 28 ядер.
Про це повідомляє Liga.net.
Ціна Mac Pro 6 стартує від 5999 доларів (більш ніж 160 000 грн), за комплектацію з 8-ядерним процесором і SSD на 256 гігабайт.
Для накопичувачів є пара слотів SSD. Як і в інших комп'ютерах компанії, накопичувачі будуть шифруватися за допомогою окремого чіпа Apple T2.
Живлення забезпечує блок потужністю 1280 Ватт. У режимі легкого навантаження, Mac Pro 6 працює не голосніше iMac Pro.
Для підключення зовнішніх пристроїв є PCIe-карта з парою USB-A 3.0 і двома портами Thunderbolt 3 (USB-C). Там же є і 3,5 мм Jack. Ще пара Thunderbolt 3 знаходяться на верхній панелі.
Внизу біля роз'єму живлення розташувалися два 10-гігабітні Ethernet-порту. Для бездротових комунікацій є приймач Wi-Fi 802.11ac і Bluetooth 5.0. Всередині є місце і для динаміка. У комплекті є бездротові клавіатура і миша.
Також Apple представила монітор з 32-дюймовим екраном і роздільною здатністю 6K - 6016 × 3384 точки. Ціна на монітор стартує від 4999 доларів (близько 135 000 грн).
Окремо можна купити підставку Pro stand, яка дозволить регулювати кут нахилу і висоту. Вона буде коштувати 999 доларів (близько 27 000 грн).
Компанія працювала над оновленим комп'ютером два роки. Його почнуть продавати восени.
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