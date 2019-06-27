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Аграрії зібрали уже 2,7 мільйона тонн зерна - Мінагрополітики

Четвер, 27 червня 2019, 19:51

Українські аграрії з 11 областей уже намолотили 2,7 мільйона тонн зерна, польові роботи проведено на площі 847 тисяч гектарів (9%).

Про це станом на 27 червня повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

Озимої пшениці зібрали 1 мільйон тонн із площі 330 тис. га або 5% до прогнозу, ячменю - 1,5 млн тонн з площі 452 тис. га (18% до прогнозу),  гороху - 135 тис. тонн з площі 65 тис. га або 23% до прогнозу. Озимого ріпаку обмолочено на площі 104 тис. га (8%) та зібрано 190 тис. тонн.

Нагадаємо:

Україна з початку 2018/2019 маркетингового року експортувала 45,4 млн тонн зернових, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Станом на кінець 2018 року Україна зібрала рекордний урожай зернових.

Економічна правда

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аграрії

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