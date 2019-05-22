Україна експортувала на чверть більше зернових

Україна з початку 2018/2019 маркетингового року експортувала 45,4 млн тонн зернових, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про такі показники станом на 22 травня повідомляє Міністерство аграрополітики і продовольства, передає Інтерфакс-Україна.

За даними міністерства, до теперішнього часу експортовано 26,4 млн тонн кукурудзи, 14,8 млн тонн пшениці, 3,5 млн тонн ячменю.

На зазначену дату також експортовано 262 тис. тонн борошна.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагропроду, Україна в 2017/2018 МР експортувала 39,4 млн тонн зернових.

За даними міністерства, експорт зернових у 2018/2019 МР прогнозовано становитиме 49 млн тонн.

Нагадаємо, що станом на кінець 2018 року Україна зібрала рекордний урожай зернових.

Також нагадаємо, що ЄБА просить ввести новий ДСТУ на пшеницю у червні - до того, як стартує кампанія з прибирання пшениці .

Економічна правда