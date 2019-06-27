Підприємства заборгували працівникам 2,7 мільярда, найбільше - на Львівщині

Загальна заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в травні 2019 року збільшилася на 3,9% і на 1 червня становила 2,718 мільярда гривень.

Про це повідомила Державна служба статистики 27 червня.

За її даними, у травні сума заборгованості із зарплати економічно активних підприємств зросла на 8,8% і на 1 червня досягла 1,541 млрд грн.

При цьому скорочення заборгованості по зарплаті у травні зафіксовано в таких областях: Чернівецькій (на 76,6%), Одеській (на 14,1%), Вінницькій (на 9,6%), Хмельницькій (на 6,6%), Чернігівській (на 6,2%), Сумській (на 3,1%), Полтавській (на 2,9%), Луганській (на 2,2%), а також у Києві (на 2,6%).

Водночас зростання заборгованості з виплати зарплати в минулому місяці спостерігалося у Львівській (в 2,1 рази), Волинській (на 33,5%), Херсонській (на 31,6%), Дніпропетровській (на 7,8%), Запорізькій (на 4,1%), Київській (на 3,4%), Тернопільській (на 2,9%), Донецькій (на 2,6%), Черкаській (на 2,4%) та Івано-Франківській (на 2%) областях.

У галузевому розрізі заборгованість із виплати зарплат у травні скоротилася в сфері професійної, наукової і технічної діяльності - на 7,1% (до 119,677 млн ​​грн), будівництві - на 5,8% (до 66,031 млн грн), сільському господарстві - на 5 , 7% (до 20,594 млн грн), фінансової і страхової діяльності - на 5,3% (до 17,357 млн ​​грн).

Водночас зросла заборгованість у сфері тимчасового розміщення та організації харчування - на 64,7% (до 0,601 млн грн), держуправління і оборони, обов'язкового соцстрахування - на 24,4% (до 4,712 млн грн), адміністративного та допоміжного обслуговування - на 17,3% (до 10,079 млн грн), охороні здоров'я - на 16% (до 15,801 млн грн), освіті - на 15,7% (до 8,802 млн грн), сфері інформації та телекомунікацій - на 12,7% (до 6,672млн грн), мистецтва, спорту, розваг і відпочинку - на 5,7% (до 1,958 млн грн), промисловості - на 5% (до 2,158 млрд грн), на підприємствах транспорту, складського хазяйства, кур'єрської діяльності - на 4,2% (до 185,025 млн грн).

Нагадаємо:

Станом на 18 червня шахтарі "Львіввугілля" ще не отримали зароблені за лютий-квітень гроші. Однак у Зеленського пообіцяли виплатити борги найближчим часом.

У 2018 році державні виконавці Міністерства юстиції повернули працівникам понад 460 млн грн боргів із зарплат.

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Економічна правда