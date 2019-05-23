У Косюка кажуть, що ЄБРР не відмовлявся від кредитування МХП

Зустріч Ради директорів Європейського банку реконструкції і розвитку щодо видачі кредиту компаній "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка була перенесена з технічних причин.

Про це ЕП повідомили в прес-службі МХП.

"Це досить стандартна процедура. Нова дата зборів буде призначена найближчим часом. Немає жодного прямого взаємозв'язку між перенесенням зустрічі Ради директорів ЄБРР і торговими відносинами між ЄС і Україною", - заявили в прес-службі.

"Можливо, цю ситуацію намагаються використати депутати в своїх комунікаціях напередодні виборів до Європарламенту", - вважають в компанії.

Як зазначається, спочатку при подачі заявки на кредит від ЄБРР кошти планувалися на покупку птахофабрики Perutnina в Словенії.

"Однак Рада директорів була призначена на травень. МХП в свою чергу придбав компанію і закрив операцію (здійснив оплату) ще в квітні 2019 року. Відповідно, на даний момент кредит ЄБРР буде спрямований на оптимізацію кредитного портфеля МХП і рефінансування", - заявили в МХП.

Раніше повідомлялося, що ЄБРР заблокував кредити компанії Косюка через використання лазівки в угоді з ЄС.

Нагадаємо:

У квітні комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі розкритикував Україну за використання лазівки в Угоді про асоціацію щодо енкспорту курятини.

Також стало відомо, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка.

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Економічна правда