ЄБРР заблокував кредити компанії Косюка через використання лазівки в угоді з ЄС

Європейський банк реконструкції і розвитку скасував видачу кредитів для української компанії "Миронівський хлібопродукт" мільярдера Юрія Косюка.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написало австрійське видання Kurier.

ЄБРР заблокував кредити, призначені для поглинання компанією Косюка словенського агрохолдингу Perutnina.

За даними видання, причиною такого кроку стало використання МХП лазівки в Угоді про асоціацію, в зв'язку з чим значно зріс експорт української курятини в ЄС.

Компанія Косюка знайшла спосіб обійти жорсткі обмеження на експорт курячого філе в ЄС. Курятина з кісткою відправлялася на заводи ЄС без сплати будь-яких мит, а далі кістка відрізали і продавали як куряче філе.

Таким чином, курячі грудки вважаються продуктом ЄС і продаються як такі не тільки в ЄС, але і безмитно експортуються на треті ринки, такі як Південна Африка.

"Це хороший перший крок, коли ЄБРР, очевидно, вирішив не використовувати державні гроші для просування монопольного становища групи. Крім того, ця група підозрюється в недотриманні стандартів роботи з тваринами, екологічних та соціальних стандартів і роботі сумнівними методами. Хороші новини для виробників м'яса птиці в ЄС, а також для громадян", - заявив депутат Європарламенту Томас Вайц, який відстежував діяльність МХП в Європі.

Зазначимо, що МХП у лютому оголосив про закриття угоди із купівлі понад 90% акцій Perutnina.

Нагадаємо, у квітні комітет Європарламенту з міжнародної торгівлі розкритикував Україну за використання лазівки в Угоді про асоціацію щодо енкспорту курятини.

Також стало відомо, Єврокомісія досягла домовленості з Україною про зміну угоди про зону вільної торгівлі, що має на меті обмежити неконтрольоване ввезення курятини в ЄС.

Євросоюз збільшить безмитні квоти на курятину з України і закриє лазівку Косюка.

Читайте також: "Коли квоти безсилі: як українська курятина налякала Євросоюз"

Європейська правда