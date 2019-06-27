SkyUp припинила польоти в Полтаву через неякісне покриття злітної смуги

SkyUp припинила польоти в Полтаву через незадовільний стан злітно-посадкової смуги аеропорту, а також вирішила зменшити частоту польотів із регіонів України.

Про це повідомили у прес-службі авіакомпанії, передає "Інтерфакс-Україна".

"Після перших рейсів із Полтави техніки компанії виявили, що покриття злітної смуги негативно впливає на роботу літаків SkyUp, яка за попередньою домовленістю повинна була здійснювати польоти з "Полтави" для туроператора Join UP!" - зазначається у повідомленні.

У квітні SkyUp створила інспекційну комісію, щоб оцінити її стан. Виявилося, що ЗПС не відповідає вимогам для експлуатації суден SkyUp, повідомили в авіакомпанії.

За результатами перевірки авіакомпанія направила офіційного листа керівництву аеропорту і повідомила про припинення рейсів.

Крім того, авіакомпанія переглянула польотну програму з регіонів України в бік скорочення частоти польотів на весняно-літній період. Причина - недостатня динаміка завантаження на перших рейсах із цього регіону, якої недостатньо для активної польотної програми.

У прес-службі авіакомпанії також зазначили, що в кінці квітня 2019 року компанія Join UP! вирішила коригувати польотну програму з регіонів України.

"Це не означає, що туроператор "пішов" з якогось із аеропортів - Вінниці, Кривого Рогу, Миколаєва, Рівного, Полтави чи Херсона. Йдеться про оптимізацію - ми просто зменшили частоту польотів. І тоді мова йшла тільки про весняно-літній період", - підкреслили у компанії.

Також у компанії повідомили, що SkyUp може відновити польоти в аеропорт "Полтава" тільки після проведення якісного ремонту покриття і повторної інспекційної комісії, яка дасть висновок, що польоти в аеропорт на Boieng 737-700 або Boieng 737-800 можливі без шкоди для літаків.

"Однак, поки SkyUp Airlines не отримала відповіді з "Полтави" щодо виправлення зауважень комісії", - підкреслив авіаперевізник.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" зареєстрована у Києві в червні 2016 року. Засновником SkyUp виступило ТОВ "ACS-Україна" Тетяни і Юрія Альби, яким також належить туроператор JoinUp!

Компанія почала чартерні перевезення з кінця травня-2018.

Згідно з даними Єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Скайап" є Олександр (50%) і Юрій (50%) Альби.

Нагадаємо:

25 травня суд призупинив ліцензію SkyUp на перевезення пасажирів авіатранспортом.

У самій авіакомпанії назвали таке рішення незаконним і закликали владу втрутитися в ситуацію.

25 червня SkyUp звинуватив суд у затягуванні з вирішенням справи щодо ліцензії перевізника. Також у компанії зазначили, що на засідання в апеляційному суді Києва прийшов адвокат позивачки по справі проти SkyUp, яка насправді не писала позов і не користувалася послугами авіаперевізника.