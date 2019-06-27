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Україна модернізує електромережі за 149 мільйонів євро від ЄБРР

Четвер, 27 червня 2019, 13:26

Україна зможе отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку 149 мільйонів євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі.

Відповідне розпорядження про доцільність залучення позики схвалив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.

Зазначається, що проект реалізує ДП "НЕК "Укренерго".

Його реалізація підвищить ефективність і надійність передачі електроенергії у Західному, Північному, Південному та Центральному регіонах України.

Також повідомляється, що модернізація ключової інфраструктури системи передачі – одна зі складових інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.

Проект передбачає заміну трансформаторного обладнання та реконструкцію 12 підстанцій з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.

"Комплекс заходів, передбачений проектом, дозволить керувати обладнанням підстанцій з регіональних центрів у режимі реального часу без постійної присутності на об’єктах оперативного персоналу", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, запровадження цифрових технологій із автоматичною системою керування є основою для впровадження розумних мереж енергопостачання - "Smart Grid".

Нагадаємо:

В лютому 2019 року Міністерство фінансів отримало право на управління держпідприємством "Укренерго".

У червні "Укренерго" попередило про те, що в енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку.

Як зазначалось, розвиток відновлюваної електроенергетики є одним із пріоритетів енергетичної політики України. Тому важливо забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Про те, як це зробити, читайте у колонці ЕП: "Як забезпечити стабільну роботу енергосистеми України".

Економічна правда

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ЄБРР Укренерго електроенергія

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