Україна модернізує електромережі за 149 мільйонів євро від ЄБРР
Україна зможе отримати від Європейського банку реконструкції та розвитку 149 мільйонів євро для реалізації Проекту модернізації мережі електропередачі.
Відповідне розпорядження про доцільність залучення позики схвалив Кабінет міністрів, повідомляє прес-служба Міністерства фінансів.
Зазначається, що проект реалізує ДП "НЕК "Укренерго".
Його реалізація підвищить ефективність і надійність передачі електроенергії у Західному, Північному, Південному та Центральному регіонах України.
Також повідомляється, що модернізація ключової інфраструктури системи передачі – одна зі складових інтеграції української енергосистеми до ENTSO-E.
Проект передбачає заміну трансформаторного обладнання та реконструкцію 12 підстанцій з впровадженням автоматизованих систем керування технологічними процесами на підстанціях.
"Комплекс заходів, передбачений проектом, дозволить керувати обладнанням підстанцій з регіональних центрів у режимі реального часу без постійної присутності на об’єктах оперативного персоналу", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, запровадження цифрових технологій із автоматичною системою керування є основою для впровадження розумних мереж енергопостачання - "Smart Grid".
Нагадаємо:
В лютому 2019 року Міністерство фінансів отримало право на управління держпідприємством "Укренерго".
У червні "Укренерго" попередило про те, що в енергосистемі України може виникнути надзвичайна ситуація через спеку.
Як зазначалось, розвиток відновлюваної електроенергетики є одним із пріоритетів енергетичної політики України. Тому важливо забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Про те, як це зробити, читайте у колонці ЕП: "Як забезпечити стабільну роботу енергосистеми України".
Економічна правда
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