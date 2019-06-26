У Приватбанку назвали, яку частку від операційних витрат з'їдають судові процеси

Cудові процеси, які ПриватБанк веде по всьому світу, обходяться йому в близько 10% від операційних витрат.

Про це йдеться у повідомленні банку.

"Всього два роки тому ПриватБанк був найбільш збитковим у системі, а сьогодні ПриватБанк - найприбутковіший український банк, який заробив у минулому році 12,67 млрд грн прибутку і 90% від цієї суми перерахував державі як дивіденди. Одне із наших стратегічних завдань - повернути банку і українському народові 156 млрд грн, які держава вклала в порятунок банку", - цитується у повідомленні голова правління банку Петр Крумханзл.

"Для цього банк веде судові процеси по всьому світу, вартість яких становить близько 10% від операційних витрат банку. Це наші інвестиції, які дозволять компенсувати мільярди доларів коштів, виведених з банку до його націоналізації", - зазначив він.

Нагадаємо:

Журналісти підрахували, що судові процеси, ініційовані Ігорем Коломойським проти України у боротьбі за ПриватБанк, обійшлися в 2018 році державі в 600 млн грн.

На фоні судових рішень навколо ПриватБанку за два останні місяці спостерігався відплив ресурсів, переважно в іноземній валюті: клієнти забрали з банку близько 137 млн доларів і 27 млн євро.

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