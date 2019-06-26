Розробник системи для продажу квитків онлайн звинуватив керівництво УЗ в тиску

Компанія "Уніт", яка працює над електронною системою "Укрзалізниці" для продажу квитків, звинуватила керівництво держпідприємства в тиску.

Про це повідомляє AIN.ua з посиланням на представників компанії "Уніт".

Розробник заявляє, що посадові особи УЗ намагаються передати управління сервісу приватній компанії.

"Організована злочинна група посадових осіб АТ "Укрзалізниця" у змові з приватною компанією вживає заходів, щоб вивести з-під контролю держпідприємства електронну систему для подальшої передачі її в управління приватній компанії", - йдеться у листі "Уніт" до голови правління УЗ Євгена Кравцова.

Розробник стверджує, що для досягнення цієї мети посадові особи філії "ГІОЦ" штучно створюють перебої у роботі сервісу.

За словами представників компанії, "надалі система може бути примусово зупинена цими особами", щоб звинуватити у цьому "Уніт".

"Такі деструктивні дії, які можуть призвести до повної зупинки системи, підривають роботу стратегічного для України підприємства", - підкреслює розробник.

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" попередила про можливі короткочасні обмеження доступності системи онлайн-продажу квитків через високу завантаженість.

Раніше "Укрзалізниця" призначила на літній період чотири додаткових поїзди, збільшивши кількість додаткових поїздів до 26.