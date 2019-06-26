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Курс валют: гривня стоїть на місці

Середа, 26 червня 2019, 08:58
 

Національний банк не змінив офіційний курс гривні, встановивши його на 26 червня на рівні 26,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,82 гривні (на 25 червня - 29,84 гривні).

Нагадуємо:

25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,19 гривні за долар.

25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.

Економічна правда

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