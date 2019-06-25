Гривня на міжбанку застигла в очікуванні
Вівторок, 25 червня 2019, 17:33
25 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,18 - 26,20 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 26,18 - 26,20 гривні;
Євро - 29,82 - 29,84 гривні.
Нагадуємо:
25 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,16 - 26,19 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 26,19 гривні.
Економічна правда
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