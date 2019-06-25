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Гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Вівторок, 25 червня 2019, 09:00
 

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 25 червня на рівні 26,19 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,84 гривні (на 24 червня - 29,72 гривні).

Нагадуємо:

24 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,12 - 26,16 гривні за долар.

24 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,17 - 26,19 гривні за долар.

Економічна правда

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