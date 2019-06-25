Насалик звільнив директора шахти, який відмовився працювати з сусідом Кропачова — "Наші гроші"

Олексій Райчев замінив Сергія Сівцова на посаді голови комісії реорганізації ДП "Шахта ім. Сургая".

Про це йдеться у наказі міністра енергетики та вуглепрому Ігоря Насалика від 21 червня, повідомляє видання "Наші гроші".

Райчев до 2018 року очолював ДП "ВК "Краснолиманська", у пластах якого добуває вугілля ТОВ "Краснолиманське" Віталія Кропачова. Кропачова в останні роки називали "смотрящим" за вугільною галуззю від групі Ігоря Кононенка.

Міністр Насалик звільнив Сівцова через кілька годин після того, як той уклав угоду на постачання вугілля державної шахти безпосередньому споживачу.

За даними представника президента в Кабміні Андрія Геруса, до того шахта ім. Сургая постачала вугілля приватній фірмі-посереднику і мала борги по зарплатам перед шахтарями.

На початку 2019 року таким посередником було ТОВ "Шахтарськтранс". Про це свідчить рішення Красноармійського суду Донецького суду по справі про крадіжки вугілля.

Громадянин на станції "Удачне" вкрав з поїзду п’ять мішків вугілля, яке відправляли з "Шахти ім. Сургая" для збагачення на "ПрАТ "ЦЗФ "Мирноградська", але при цьому власником вугілля було вказано ТОВ "Шахтарськтранс". Крадій отримав 4 місяці арешту.

Засновником ТОВ "Шахтарськтранс" є Віктор Медвєдєв, який прописаний у Торезі в одному будинку з Віталієм Кропачовим.

Також Кропачову належить збагачувальна фабрика "Мирноградська", якій шахта ім. Сургая оплачувала збагачення вугілля. "Шахтарськтранс" у 2018 році був обраний постачальником вугілля для державного ПАТ "Центренерего".

Окрім поставок вугілля фірми Кропачова контролюють і тендери ДП "Шахта ім. Сургая". Наразі найбільшим тендерним переможцем є ТОВ "Сані Україна" (218,66 млн грн. у 2019 році).

Раніше найбільші підряди отримувало ТОВ "Доненергоекспорт" (363,30 млн грн. у 2018 році).

НАБУ вже два роки розслідує справу стосовно "Доненергоекспорта" та низки інших фірм з групи Кропачова по розкраданням на шахтарських тендерах.

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