Через мораторій на землю Україна в 2018 році втратила понад 22 мільярда доларів ВВП

Через мораторій на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення Україна в 2018 році втратила 22,5 мільярдів доларів ВВП – це на 17% більшим від його фактичного рівня.

Про це йдеться у публікації Економічної правди.

"Без мораторію ВВП України у 2018 році міг би бути на 22,5 млрд дол або на 17% більшим від фактичного рівня. Це і є ціна мораторію, яку сплачує вся Україна", - зазначається у публікації.

Проаналізувавши вплив мораторію на економіку, автори дійшли висновку, що мораторій потрібно розглядати як значний структурний злам, що зсунув аграрний сектор країни на значно нижчу траєкторію розвитку.

"Якби не мораторій, то у 2018 році сільське господарство могло б згенерувати близько 35,8 млрд дол доданої вартості замість фактичних 13,3 млрд дол", - підкреслили автори.

Читайте повний текст публікації: "Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість".

Нагадаємо:

Мораторій на купівлю-продаж сільськогосподарських земель, який із 2001 року продовжувався уже десять разів, наразі охоплює понад 66% території України.

7 лютого в Україні набув чинності закон про продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2020 року.

Водночас експерти переконані, що земельний пай після зняття мораторію може стати хорошим засобом вкладення і збереження грошей для українців - не гірше, ніж міська нерухомість або доларові ОВДП.

Читайте про це детальніше у колонці ЕП: "Хто і для чого купуватиме землю в Україні".

Економічна правда