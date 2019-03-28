Глібову і не снилося: популярні земельні байки в Україні

В год двойных выборов одна из самых обсуждаемых тем в контексте аграрного бизнеса - вводить или не вводить рынок земли и, если да, то когда именно его вводить. Я неоднократно заявлял, что открытие рынка помогло бы решить многие проблемы отрасли, например, привлечь инвестиции в орошение, способствовать развитию садоводства.

До сих пор ни я, ни партнеры по рынку не можем понять, в чем причина задержки столь долгожданного решения.

Кроме пустых разговоров и популизма, пожалуй, причин нет.

Почему-то говорят, что если сейчас разрешить продажу земли, то ее разворуют рейдеры.

Но давайте посмотрим правде в глаза – рейдерство процветает и без открытого рынка земли.

Более того, захваты сельскохозяйственных предприятий, земель, урожая как раз и провоцируются тем, что нет прозрачного рынка, а есть договора аренды паев: можно делать двойную регистрацию, менять задним числом информацию в документах, можно делать все, на что только фантазии хватит.

Еще больше рейдерства уже сложно себе представить, а вот меньше – можно.

Простой пример из жизни: приезжают предприимчивые люди в село, собирают пайщиков и обещают, что будут платить за аренду пая 500 долларов в месяц, только передайте нам ваш земельный пай в обработку, подпишем договор, а там посмотрим. Обещания "заточены" под аудиторию: "Мы вам за год построим ферму, будем платить гигантские деньги, школу построим, больницу все, что захотите".

Вам это ничего не напоминает? Да, так делают большинство наших политиков. Потом, конечно, никто ничего не делает.

Год назад у наших соседей забрали, таким образом, половину села. Потом права на землю просто перепродали.

И мы тоже с такими случаями сталкивались - приходилось тратить уйму времени, переубеждать пайщиков.

Некоторые аграрии боятся, что, когда рынок откроют, пайщики начнут продавать землю.

Могу сказать одно – пусть продают, ведь многое будет зависеть от того, кто именно готов ее приобрести. А покупатели будут делать это с совершенно разными намерениями.

Где-то землю купят конкуренты, кто-то купит себе для ведения хозяйства. Большинство же инвестирует в хорошие участки для дальнейшей сдачи в аренду. Т.е. у земли просто поменяется собственник.

Все это будет похоже на рынок жилой недвижимости в Украине. У нас же нет фондового рынка, который, как правило, аккумулирует капиталы.

Поэтому у богатых людей по 10 квартир, которые они сдают. То же будет и с землей, а сельхозпроизводители, как и раньше, будут арендовать ее.

Мы, например, покупать землю, скорее всего, будем в очень ограниченных объемах – только под долгосрочные проекты типа орошения и садоводства.

Ведение сельского хозяйства и приобретение земли – два разных бизнеса, которые не так уж сильно связаны между собой, как кажется.

Если говорить о том, каким должна быть архитектура рынка земли, то здесь никаких жестких рамок не вижу.

Можно и иностранцам продавать, только с дополнительным налогом, либо ввести повышенную нотариальную пошлину.

Например, как в Лондоне – покупаешь недвижимость, плати "гербовый сбор", и для иностранцев он больший, чем для жителей страны.

Давайте сделаем так же в Украине. Это, по крайней мере, позволит выровнять позиции, ведь украинцы в худшем положении – кредиты дороже в два раза, чем за рубежом.

И последняя байка – все скупят за бесценок. Во-первых, не стоит считать селян более глупыми, чем городские жители.

Последним ведь разрешена продажа квартир – такой же недвижимости, как и земля. Во-вторых, если взять пример роста стоимости земли в восточно-европейских странах, он составляет от 5 % до 15% годовых. А в Украине ставки по ОВГЗ, номинированным в долларах, колеблются от 5% до 6,5% в зависимости от срока обращения.

Так пусть каждый сельский житель сам решает куда вложить или на что потратить деньги, полученные от продажи его собственности.