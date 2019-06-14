Двох директорів підприємств підозрюють у привласненні 14 мільйонів доларів "Укртрансгазу"

Прокуратура Київської області підозрює двох директорів товариств у привласненні понад 14 млн доларів США, які належать ПАТ "Укртрансгаз".

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

"Прокуратурою Київської області спільно зі слідчими ГУНП у Київській області повідомлено про підозру двом директорам товариств у привласненні коштів ПАТ "Укртрансгаз" та його дочірніх підприємств в особливо великих розмірах за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2012 року директорами двох товариств укладено ряд договорів на закупівлю товарів та надання послуг за державні кошти в сумі майже 400 млн грн для потреб ПАТ "Укртрансгаз" та його дочірніх підприємств.

Надалі з метою заволодіння державними коштами ними складено фіктивні документи про поставлення товарів та надання послуг, чого в дійсності не було. Зокрема товари, які мали постачатися виготовляються іноземним товариством та на територію України взагалі не імпортувалися, зовнішньоекономічні договори на їх закупівлю не укладалися.

Наразі вживаються заходи до розшуку керівників вказаних підприємств для вручення їм підозр за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України та вирішення питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Крім того, тривають слідчі (розшукові) дії з метою перевірки на причетність до вчинення цього та інших злочинів службових осіб ПАТ "Укртрансгаз" та його дочірніх підприємств та оголошення останнім підозр у вчиненні злочинів.

Як повідомлялося раніше, колишня фірма Фаворова постачатиме "Укртрансгазу" найдорожчий газ.