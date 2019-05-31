Китайська CNBM поскаржилась Зеленському на ГПУ та СБУ

Компанія "Восход Солар", яка володіє СЕС і є "дочкою" китайської групи компаній CNBM, заявляє про спроби рейдерського захоплення підприємства за участю високопосадовців у правоохоронних органах.

Про це йдеться у зверненні компанії на ім’я президента Володимира Зеленського, який надали ЕП представники ТОВ.

"З початку 2019 року щодо ТОВ "Восход Солар" регулярно вчиняються спроби рейдерського захоплення підприємства, яке організувала група приватних осіб, які стоять за ТОВ "ФК "Веста", яку ЗМІ пов'язують з бізнесменом Павлом Фуксом", — зазначається в листі.

У компанії стверджують, що це відбувається "за безпосередньої участі посадових осіб ГПУ, СБУ та Мін’юсту".

У листі фігурують прізвища голови ГПУ Юрія Луценка та керівника відділу "К" в СБУ Павла Демчини.

"Після непрозорого конкурсу у грудні 2018 року, який провів Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та незаконно реалізував право вимоги по кредиту ТОВ "Восход Солар" в ПАТ "КБ "Актив-банк" на користь ТОВ "ФК "Веста", судові і правоохоронні органи миттєво почали ухвалювати рішення та вчиняти дії виключно на користь ТОВ "ФК "Веста", — йдеться в листі.

У компанії наголошують, що рішення на користь ТОВ "ФК "Веста" приймаються миттєво — "без дотримання процедури і без розгляду аргументів сторін, а рішення на користь ТОВ "Восход Солар" всіляко затягуються".

Про суперечку

"Восход Солар" у 2012 році отримав від Актив-Банку кредит на 10 млн доларів під заставу обладнання. І позичальник, і кредитор входили тоді в орбіту братів Андрія і Сергія Клюєвих.

У вересні 2014 року НБУ визнав Актив-Банк неплатоспроможним і ввів в нього тимчасову адміністрацію, а в 2016 році стало відомо про банкрутство Activ Solar.

Тоді ж з'ясувалося, що ще 2014 року основні сонячні електростанції Клюєвих перейшли до їх кредитора — китайської держкорпорації CNBM International Corporation. Серед них опинилася і компанія "Восход Солар".

Нові господарі компанії борги перед Актив-Банком не визнали, посилаюсичь на проведений влітку 2014 року взаємозалік за участю компаній AMT Active Metal Trading Limited (Кіпр) і низкою фізосіб, які мали депозити в Актив-Банку.

Із цим в Актив-Банку не погодилися і в 2015 році подали позов до госпсуду з вимогою повернути борг за кредитом, оцінений у 204 млн грн.

Проте, справа розглядалась близько 4 років без просування.

У грудні 2018 року ФГВФО повідомив, що за погодженням з НБУ успішно провів "голландський аукціон", продавши пул прав вимоги за кредитними договорами неплатоспроможних банків вартістю понад 6,8 млрд грн.

Сукупна ціна продажу становила 130 млн грн — за 35 кредитів Дельта Банку, Єврогазбанку і Актив-Банку.

Серед найбільш привабливих активів, згаданих Фондом, було названо якраз обладнання для підприємств сонячної енергетики в Миколаївській області.

А уже незабаром, 23 січня 2019 року, госпсуд Миколаївської області задовольнив позов "Вести" і зобов'язав "Восход Солар" виплатити позивачеві 204 млн грн.

ТОВ "Восход Солар" володіє сонячною електростанцією (СЕС) потужністю 53,39 МВт у Миколаївській області, та є дочірньою компанією китайської групи компаній CNBM, яка є однією з найбільших державних корпорацій КНР.

Як відомо, із запровадженням "зеленого тарифу" у 2008 році на українському ринку з’явилась компанія Activ Solar GmbH (Австрія) братів Андрія і Сергія Клюєвих.

Після втечі нардепа Андрія Клюєва з країни у 2016 році, сонячні електростанції, збудовані нею, перейшли до їхнього кредитора - китайського підприємства CNBM International Corporation.

Наразі під контролем CNBM знаходиться 10 підприємств, зокрема ТОВ "Восход Солар".

Сума їхніх потужностей дорівнює близько 301 МВт. У руках CNBM найбільший рівень концентрації в сонячному секторі. Їм належить друге місце на ринку зеленої енергетики після групи "ДТЕК".

Згідно з даними YouControl, фінансова компанія "Веста" створена 6 квітня 2017 року для надання фінансових послуг зі статутним капіталом в 7 млн грн. Її 99% належить Вікторії Бондаренко, а 1% — екс-голові Альфа-Банку Андрію Волкову (співвласник інвестиційної компанії Investohills Capital, в 2014 році очолював Нацкомфінпослуг — ЕП).

"За цією компанією стоїть британський капітал. Це не українські, а іноземні гроші", — говорила заступник директора-розпорядника ФГВФО Світлана Рекрут.

Економічна правда