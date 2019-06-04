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Рейдери віджали гранітний кар’єр і вимагали за його повернення 10 мільйонів

Вівторок, 4 червня 2019, 11:18
 

Правоохоронці затримали групу осіб з числа криміналу та працівників Держгеонадр, які вимагали з підприємців понад 400 тисяч доларів за припинення "тиску на бізнес".

Про це 4 червня повідомляє генеральний прокурор Юрій Луценко.

Відзначається, що затримали 4 зловмисників ще 3 червня.

Шахраї вимагали у директора двох гранітних кар’єрів 390 тисяч доларів (10 млн грн) за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів.

Зловмисники стверджували, що віддадуть гроші службовцям Державної служби геології та надр та правоохоронцям за складання позитивного акту перевірки одного з кар’єрів, поновлення ліцензії на видобування надр та невчинення "тиску на бізнес".

 

Затриманим, а також службовим особам органу контролю повідомлятиметься про підозру за ч. 3 ст.206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст.190 КК України з обранням запобіжних заходів.

У прес-службі ДБР повідомили, що у зв’язку зі справою було проведено 10 обшуків у Києві та двох областях.

"Один — невідкладний в приміщенні відділення "Приватбанку", де рейдери отримали гроші", - йдеться в повідомленні.

Також було проведено обшук у голови Держгеонадр, а також в центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю держслужби геології та надр України.

До реалізації провадження задіяли більше 70 правоохоронців.

Українська правда

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