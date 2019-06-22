Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 22 червня 2019, 11:11
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 24 червня на рівні 26,26 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 29,72 гривні (на 21 червня - 29,82 гривні).
Нагадуємо:
НБУ знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 21 червня на рівні 26,37 гривні.
21 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,13 - 26,16 гривні за долар.
Економічна правда
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