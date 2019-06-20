У Міноборони побоюються, що виділення грошей для 5G ніколи не узгодять

Міністерство оборони України подало запит фінансування для роботи в мережі 5G.

Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив заступник директора департаменту телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом Держспецзв'язку Олег Майорніков.

За його словами, для розподілу частот 5G зацікавленим у технології сторонам розіслали відповідне розпорядження.

"Хочу сказати, що розпорядження вже було направлено на погодження до зацікавлених органів", - розповів Майорніков.

Він зазначив, що Мінекономрозвитку вже надіслало відповідь - без зауважень.

"Від Міноборони драфт прийшов із зауваженнями. Вони стосуються спільного використання радіочастот під 5G. У них можуть працювати засоби зв'язку військових", - сказав чиновник.

Міноборони, за словами Майорнікова, запросило проведення науково-дослідницької роботи. Така робота зазвичай вимагає додаткового фінансування.

"При відсутності в бюджетному запиті на 2020 рік цих грошей це нереально", - підкреслив він.

На думку чиновника, Мінфін і МЕРТ ніколи не узгодять виділення коштів.

"Тому будуть шукатися якісь компроміси. Наприклад, щодо фінансування науково-дослідних робіт або проведення конверсії знову ж з використанням грошей операторів", - додає Майорніков.

Нагадуємо:

17 травня президент України підписав указ, який визначає графік запуску зв'язку п’ятого покоління в Україні у 2020 році.

Тим часом мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.

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