У Міноборони побоюються, що виділення грошей для 5G ніколи не узгодять
Міністерство оборони України подало запит фінансування для роботи в мережі 5G.
Про це в інтерв'ю Liga.net повідомив заступник директора департаменту телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом Держспецзв'язку Олег Майорніков.
За його словами, для розподілу частот 5G зацікавленим у технології сторонам розіслали відповідне розпорядження.
"Хочу сказати, що розпорядження вже було направлено на погодження до зацікавлених органів", - розповів Майорніков.
Він зазначив, що Мінекономрозвитку вже надіслало відповідь - без зауважень.
"Від Міноборони драфт прийшов із зауваженнями. Вони стосуються спільного використання радіочастот під 5G. У них можуть працювати засоби зв'язку військових", - сказав чиновник.
Міноборони, за словами Майорнікова, запросило проведення науково-дослідницької роботи. Така робота зазвичай вимагає додаткового фінансування.
"При відсутності в бюджетному запиті на 2020 рік цих грошей це нереально", - підкреслив він.
На думку чиновника, Мінфін і МЕРТ ніколи не узгодять виділення коштів.
"Тому будуть шукатися якісь компроміси. Наприклад, щодо фінансування науково-дослідних робіт або проведення конверсії знову ж з використанням грошей операторів", - додає Майорніков.
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Тим часом мобільні оператори узгоджують єдині умови, вибирають постачальника обладнання та прогнозують запуск 4G у київському метро в кінці 2019 року.
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